Артемий Лебедев нашёл способ развеять стереотипы России среди украинцев

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев нашёл способ изменить негативное отношение украинцев к России: нужно просто посетить нашу страну.
По словам блогера, жители Украины считают, что в России не хватает бытовой техники и нет нормальных дорог. Тех, кто так думает, можно пригласить на экскурсию в Москву, сказал Лебедев.
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«Ребята если бы просто посетили Россию, это была бы лучшая психотерапия из всех возможных, потому что их бы отпустило», — резюмировал дизайнер в своём ролике, опубликованном на странице «ВКонтакте».Ранее Артемий Лебедев прокомментировал инцидент, который произошёл с ним недалеко от города Киото (Япония): украинец показал ему неприличный жест и снял это на видео.
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Анастасия Чубина