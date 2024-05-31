Юным пассажирам 1 июня Мострансавто подарит значки в виде автобусов

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Международный день защиты детей Мострансавто подарит юным пассажирам значки в виде автобусов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Международный день защиты детей Мострансавто подарит юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора.
Стоит отметить, что ведомство подготавливает для жителей приятные сувениры на различные праздники.
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«В субботу получить сувенир можно будет на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах. Раздавать подарки будут в различных городах Московской области. Для детей подготовили свыше 500 брендированных значков.В праздничный день сувениры подарят школьникам и пассажирам с детьми», — рассказали в пресс-службе.
Стоит отметить, что ведомство подготавливает для жителей приятные сувениры на различные праздники.
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Мира Полтева