Кикбоксеры Ленинского округа завоевали 10 медалей турнира «Золотая перчатка»

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Две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка Ленинского городского округа на XXIV региональном турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка».
«Все наши воспитанники благодаря упорным тренировкам и духу борьбы в очередной раз показали достойный результат и завоевали заслуженную победу», — прокомментировала результаты турнира директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.Всего в турнире «Золотая перчатка», посвящённом памяти бойцов спецназа, павших при исполнении воинского долга, приняли участие свыше 400 спортсменов из 13 регионов России. Соревнования проходили в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик». Турнир проводился в Подмосковье.
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