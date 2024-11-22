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Кикбоксеры Ленинского округа завоевали 10 медалей турнира «Золотая перчатка»

Фото: istockphoto.com/papa42

Фото: istockphoto.com/papa42

Две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка Ленинского городского округа на XXIV региональном турнире по кикбоксингу «Золотая перчатка».


«Все наши воспитанники благодаря упорным тренировкам и духу борьбы в очередной раз показали достойный результат и завоевали заслуженную победу», — прокомментировала результаты турнира директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.
Всего в турнире «Золотая перчатка», посвящённом памяти бойцов спецназа, павших при исполнении воинского долга, приняли участие свыше 400 спортсменов из 13 регионов России. Соревнования проходили в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик». Турнир проводился в Подмосковье.

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#спорт
#бокс
#ленинский городской округ
#турнир
#медали
Фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу о русских из песни для ритм-танца
22 ноября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Французские фигуристы Евгения Лопарева, русская по происхождению, и Жоффре Бриссо убрали финальную фразу о русских из своего ритм-танца. Свою программу они показали на международном турнире в Варшаве.
Для короткой программы, которую спортсмены демонстрируют в этом сезоне, спортсмены взяли известную песню Rasputin группы Boney M. Композиция и, соответственно, танцевальный номер заканчиваются фразой «Oh, those russians» («Ох уж эти русские»). Однако на соревнованиях в Варшаве в конце песни неожиданно прозвучала фраза «Oh, those dancers» («Ох уж эти танцоры«). О причинах изменений не сообщается.

Лопарева и Бриссо встали в пару в сезоне 2018/2019 годов. До этого фигуристка выступала за Россию. В нынешнем сезоне спортсмены, представляющие Францию, завоевали золото и серебро на этапах Гран-при. С фразой про русских в финале короткой программы.

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#золото
#спортсмены
#серебро
#фигурное катание
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Врач Резепов: в случае операции восстановление Овечкина займет больше времени
22 ноября 2024, 17:19

Фото: iStock/SEASTOCK

Бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов раскрыл с медицинской точки зрения последствия травмы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и сроки восстановления. По его словам, если капитану команды проведут операцию, то выздоровление займет еще больше времени.
«Я читал новости и, конечно, очень печально, что его подкосили — такую форму набрал сумасшедшую. Такой перелом и мобилизация лечатся не менее четырех недель, потому что это все-таки перелом. Я надеюсь, что не потребуется операция, потому что в случае операции восстановление займет более долгие сроки <…> Если все будет стоять на месте, и конек все-таки достаточно жестко держит голеностопный сустав, может и пораньше, но нормальные сроки — 6-8 недель. Обычные средние сроки по восстановлению», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Резепов отметил, что большую роль в восстановлении сыграет и сам Овечкин — его физическое состояние и желание выступать.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин получил травму ноги во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.

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#рекорд
#операция
#матч
#нхл
#операции
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#игры
#мобилизация
#овечкин
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Воспитанник «Локомотива» Лобанцев получит гражданство Казахстана
22 ноября 2024, 17:13

Фото: iStock/Aaftab Sheikh

Российский 29-летний воспитанник академии «Локомотива» Мирослав Лобанцев, который сейчас играет вратарем за казахстанский «Женисе», скоро получит гражданство Казахстана.
Право получить казахстанское гражданство российский голкипер заработал благодаря пяти годам выступлений в чемпионате страны, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, в 2013 году Лобанцеву удалось попасть в расширенный состав сборной России, но пробиться в национальную команду у него не вышло. В 2020 он ушел в «Кызылжар», которому помог пробиться в еврокубки. Позже вратарь играл за «Актобе», «Елимай» и «Женис».

Ранее футболист «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить свою карьеру в российском клубе. По его словам, раньше идеальным вариантом был ФК «Локомотив», но сейчас он не готов назвать подходящий для этого клуб.

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#гражданство
#матч
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#страны
#право
#сборная россии
#футболист
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Стало известно, как повлияет перелом Овечкина на его стремление к рекорду Гретцки
Рыбин: в этом сезоне Овечкину будет сложнее побить рекорд Гретцки из-за перелома
22 ноября 2024, 16:47

Фото: iStock/JohnAlexandr

Бывший нападающий СКА и «Спартака» хоккеист Максим Рыбин заявил, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет сложнее побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числе заброшенных шайб из-за полученного перелома ноги. По его словам, капитану должно хватить четырех недель на выздоровление.
«В этом сезоне, может быть, и посложнее будет добраться до рекорда Гретцки. Но в данном случае травма оказалась очень серьезной. С виду так не казалось, на перелом не тянуло. Но оказалось так, как уже есть, поэтому здесь пожелаем скорейшего выздоровления», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Рыбин отметил, что шесть недель — слишком большой срок, Овечкину должно хватить и четырех. Тем более, подчеркнул он, хоккеист будет проходить подготовительный этап с тренировками.

Ранее стало известно, что Овечкин получил травму ноги во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.

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#рекорд
#матч
#нхл
#травма
#игры
#овечкин
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Немков получил предложение на бой, анонс ждут в ближайшее время
22 ноября 2024, 16:26

Фото: iStock/maria zheleznova

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков заявил, что получил предложение на новый бой. По его словам, в ближайшее время должен быть анонс поединка.
«Да, мне предложили бой, сказали конкретную дату и соперника. Думаю, подеремся, а дальше будем ждать. Да. Переговоры с PFL будут проходить как в Саудовской Аравии в декабре, так и после самого боя. Пока поединок не анонсирован, думаю, в ближайшее время это состоится», — рассказал он в беседе с RT.
Также стало известно, чем разрешилась ситуация с судебными тяжбами организации Hardcore и ее бывшего чемпиона Владислава «Белаза» Ковалева. В интервью для MMA.Metaratings.ru он признался, что действительно проиграл суд, но чемпионский пояс возвращать организации не будет, а планирует выплатить его стоимость — 109 тысяч рублей
«Сейчас стоит вопрос в том, чтобы вернуть 109 тысяч рублей. Вопрос стоял не в самом поясе, а в том, как я его верну. Своими кулаками выгрызал победы в кулачных боях. Для меня пояс значит очень многое, потому что я – базовый борец, пришел в голые кулаки и выиграл титул в таком жестком спорте. С этим поясом я хожу на все важные мероприятия. Я его точно ни за что и никому не отдам. Дети мои будут радоваться и гордиться», — поделился боец.
Ковалев также отметил, что глава промоушена Анатолий Сульянов готов заплатить ему «мешок денег» за новый бой с Мухамедом Калмыковым.

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#суд
#мероприятия
#переговоры
#спорт
#бокс
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В Ленинском городском округе состоялась ежегодная Спартакиада дошкольников
22 ноября 2024, 15:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

На базе Мисайловской школы № 1 в Ленинском районе прошла муниципальная Спартакиада для детей дошкольного возраста, приуроченная к Году семьи. В мероприятии участвовали сборные команды из дошкольных отделений Мисайловской школы № 1, Развилковской школы, Молоковской школы, Володарской школы и школы совхоза имени Ленина, сообщает пресс-служба администрации района.
«Сегодня мы стали свидетелями невероятных моментов, когда все сплотились, чтобы показать свою силу, ловкость и командный дух. Каждая эстафета была наполнена смехом, поддержкой и, конечно же, здоровой конкуренцией. Семейные соревнования — это не только возможность проявить свои таланты, но и укрепить связи, поддержать друг друга и создать незабываемые воспоминания», — отметила начальник управления образования Наталья Киселёва.
Спартакиада проводится в Ленинском городском округе каждый год. По итогам соревнований, основываясь на общем количестве баллов за все этапы, первое место заняла команда «Весёлая десятка» из Володарской школы.

Второе место досталось команде «Крепкие орешки» из школы совхоза имени Ленина, а третье место получили «Лучшие друзья» из Молоковской школы.

Соревнования проходили под девизами русских народных пословиц о семье и семейных ценностях. Судейская коллегия состояла из тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». Все участники получили медали, а победители были награждены грамотами, кубками и сертификатами на покупку спортивного оборудования.

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#подмосковье
#медали
#спартакиада
#чеховские соревнования
#победители
#ленинский городской округ
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Чемпионом Евразии по рукопашному бою стал спортсмен из Ленинского городского округа
22 ноября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В Москве состоялся открытый чемпионат Евразии по рукопашному бою. Воспитанник спортивного клуба «VARDANYAN TEAM» Хушбахт Гафуров занял первое место среди спортсменов в весовой категории до 57 кг в возрастной группе от 18 лет и старше, успешно завершив четыре боя. Ему был присвоен статус мастера спорта международного класса и звание «Чемпиона Евразии по СРБ-ММА 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«Я очень горжусь своими бойцами, они показали достойнейшие результаты. Мы столкнулись с серьезными профессиональными противниками. Наши упорные тренировки и командный дух принесли свои плоды. Продолжаем двигаться вперед и достигать новые цели», — сказал тренер спортивного клуба Артур Варданян.
Ещё один спортсмен из Ленинского района Ислам Муртазалиев продемонстрировал отличные результаты, заняв второе место и подтвердив звание мастера спорта. По итогам соревнований тренер Артур Варданян получил звание тренера международной категории по смешанному рукопашному бою.

Более 200 участников из девяти стран, включая Азербайджан, Армению, Казахстан и Беларусь, приняли участие в турнире. Соревнования проводились в пятнадцати весовых категориях. Все участники получили дипломы. Победители были награждены чемпионскими поясами и дипломами, серебряные и бронзовые призёры — медалями и дипломами.

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#тренер
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#спортсмены
#победители
#тренировки
#ленинский городской округ
#подмосковье
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Спортсмены из Ленинского округа завоевали несколько медалей на соревнованиях по каратэ
22 ноября 2024, 14:48

Фото: istockphoto / master1305

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Милютина» состоялись в Вологодской области. Восемь спортсменов из Ленинского городского округа под руководством тренеров Сергея Крылкова и Алексея Юмашева продемонстрировали отличные результаты и завоевали медали разных достоинств, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Воспитанники нашей школы получили большой опыт, который помог им узнать о своих сильных и слабых сторонах. Будем и дальше продолжать работать над собой, стремиться к новым победам и учиться на своих ошибках. Упорные тренировки, воля к победе и объединение общих усилий помогут достичь новых высот», — сказал тренер, президент федерации по каратэ Ленинского городского округа Крылков.
Более 700 участников из 25 регионов России приняли участие в соревнованиях. В первый день турнира ученики спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» из Ленинского округа заняли два призовых места.

Екатерина Шаркаева в возрастной группе от 16 лет и старше в категории «ката» показала отличный результат и завоевала первое место.

Роман Хацько в категории «кумитэ» до 84 кг среди спортсменов 18 лет занял третье место.

В заключительный день соревнований спортсмены из Ленинского городского округа смогли достичь следующих результатов: Ярослав Гордиенко в категории «кумитэ» до 63 кг среди спортсменов 14–15 лет и Максим Акимов в категории «кумитэ» свыше 70 кг среди спортсменов 14–15 лет заняли третьи места.

Победители и призёры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.

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#тренер
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#чеховские спортсмены
#победители
#каратэ
#тренировки
#ленинский городской округ
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Названо возможное место для боя Емельяненко
Габдуллин: будем готовиться к выступлению Александра Емельяненко на Ural FC
22 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/maria zheleznova

Президент бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что готов начать переговоры с Александром Емельяненко об участии в турнирах площадки. По его словам, недавно боец вышел с ним на связь.
«Как я недавно говорил, Александр Емельяненко вышел на связь. Не могу назвать наш диалог переговорами, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем конкретно говорить о перспективах его выступления», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Габдуллин подчеркнул, что его площадка открыта к переговорам по участию Емельяненко в боях на турнирах Ural FC, а все остальное зависит от самого Александра.

Напомним, последний поединок Александр Емельяненко провел в 2023 году на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве против блогера Евгения Ершова, которого победил болевым приемом «кимура» во втором раунде. Весной 2024 года он должен был провести бой с Вячеславом Дациком на Ural FС, но встреча не состоялась.

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#спорт
#встреча
#бокс
#турнир
#переговоры
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