Юран объяснил провал ЦСКА после зимней паузы
Бывший главный тренер «Серик Спора» Сергей Юран прокомментировал неудачное выступление ЦСКА после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.
Армейцы проиграли три матча подряд и по итогам 21 тура занимают пятое место в турнирной таблице с 36 очками. По мнению Юрана, причина не в уровне игроков, а в подготовке команды к весеннему отрезку сезона.
Эксперт в беседе с «РБ Спорт» отметил, что трехмесячная зимняя пауза требует особого подхода со стороны тренера. По его словам, иностранные специалисты нередко сталкиваются с трудностями в таких условиях, не всегда правильно подводя команду к первым матчам после перерыва. Юран подчеркнул, что состав ЦСКА не стал слабее — напротив, команда усилилась, однако результаты говорят сами за себя.
Уже 17 марта ЦСКА проведет ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара». Встреча пройдет в Краснодаре на «Озон Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Первая игра завершилась победой москвичей со счетом 3:1.
