Футбольный агент Барбоза: Акинфеев и Дзюба способны играть в РПЛ
Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Акрона» Артём Дзюба способны продолжать выступать в Российской Премьер-Лиге на высоком уровне.
По словам Барбозы, нынешний сезон может оказаться не последним для обоих игроков. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что многое будет зависеть от их желания продолжать карьеру, а также от заинтересованности клубов. При этом агент подчеркнул, что футболисты сохраняют хорошие физические кондиции.
В текущем сезоне РПЛ 37-летний Дзюба провёл 17 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. 39-летний Акинфеев сыграл 15 матчей в чемпионате, трижды сохранив ворота «сухими», и пропустил 15 голов. Контракты обоих игроков с клубами рассчитаны до лета.
