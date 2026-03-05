Футболист «Краснодара» заявил о плохой игре «быков»

05 марта 2026, 11:30

Футболист Черников недоволен игрой «Краснодара» с ЦСКА

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников после первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА признал, что команда провела неудачную встречу.





После игры футболисты «Краснодара» сообщили, что болельщики ЦСКА позволяли себе расистские выкрики в адрес нападающего «быков» Джона Кордобы. Ответный матч пройдёт 17 марта в Краснодаре. Текущая игра закончилась счетом 1:3 в пользу «красно-синих».





«Мы, конечно, недовольны результатом, нашей игрой, как провели матч. Сделаем выводы», — прокомментировал Черников Metaratings.ru.