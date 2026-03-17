Три европейские страны хотят бойкотировать Кубок мира-2028 в случае допуска России

17 марта 2026, 13:53

Швеция, Финляндия и Чехия откажутся играть с РФ на Кубке мира 2028 года

Фото: istockphoto/shironosov

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии по хоккею готовы бойкотировать Кубок мира 2028 года в случае допуска России к турниру. Об этом сообщает iDNES.cz. В НХЛ, по данным издания, знают о позиции указанных европейских федераций.