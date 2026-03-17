Три европейские страны хотят бойкотировать Кубок мира-2028 в случае допуска России
Сборные Швеции, Финляндии и Чехии по хоккею готовы бойкотировать Кубок мира 2028 года в случае допуска России к турниру. Об этом сообщает iDNES.cz. В НХЛ, по данным издания, знают о позиции указанных европейских федераций.
Кубок мира-2028 планируют провести в Канаде и Чехии. Матчи группового этапа и по одной игре плей-офф должны принять Прага и Калгари, а решающие встречи запланировали в Эдмонтоне. Комиссионер НХЛ Гэри Бэттман отметил, что окончательного решения по участию российской сборной пока нет.
Из-за санкций россияне не выступили на чемпионате мира 2025 года. Кроме того, они пропустили первенство 2026 года и не сыграли на Олимпиаде-2026.
Ранее в совете IIHF заявили об отсутствии санкций против России и Белоруссии.
