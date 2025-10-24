Достижения.рф

Юрий Куклачёв: Интернет погубил сферу клоунов в России

Фото: iStock/chanakon laorob

В России возник дефицит клоунов, поскольку всё меньше молодых людей выбирают профессии, которые связанны с цирковым искусством. Об этом рассказал артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачёв.



В беседе с Общественной Службой Новостей Куклачёв отметил, что интерес к цирковой индустрии постепенно исчезает.

«Кто-то осознал, что профессия сложная и нет гарантий, что эти усилия будут как-то финансово оправданны. Но я считаю, что в целом у людей пропал интерес к цирковой индустрии. Сегодня на каждом шагу аниматоры, блогеры. Знаменитый блогер может переодеться в клоуна, и к нему куда охотнее пойдут, чем к неизвестному профессиональному цирковому артисту. Лично я считаю, что именно интернет погубил нашу сферу», — отметил артист.

Он также добавил, что число авторитетных педагогов сокращается. По мнению артиста, возрождение интереса к профессии возможно лишь при системной поддержке циркового образования и внимании государства к этой сфере.
Иван Мусатов

