Юрий Куклачёв: Интернет погубил сферу клоунов в России

24 октября 2025, 16:10

Фото: iStock/chanakon laorob

В России возник дефицит клоунов, поскольку всё меньше молодых людей выбирают профессии, которые связанны с цирковым искусством. Об этом рассказал артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачёв.





В беседе с Общественной Службой Новостей Куклачёв отметил, что интерес к цирковой индустрии постепенно исчезает.





«Кто-то осознал, что профессия сложная и нет гарантий, что эти усилия будут как-то финансово оправданны. Но я считаю, что в целом у людей пропал интерес к цирковой индустрии. Сегодня на каждом шагу аниматоры, блогеры. Знаменитый блогер может переодеться в клоуна, и к нему куда охотнее пойдут, чем к неизвестному профессиональному цирковому артисту. Лично я считаю, что именно интернет погубил нашу сферу», — отметил артист.