В Уссурийске дети скидывают камни на головы прохожих с крыши заброшенного цирка

17 октября 2025, 06:03

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Уссурийске дети забрались на крышу заброшенного цирка и начали сбрасывать оттуда камни на головы прохожих. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.





Уточняется, что здание набрало популярность у подростков, потому что оно уже давно никем не используется. Цирк остается заброшенным более двадцати лет.





«Его собираются отремонтировать, но денег нет: так как он находится в собственности Росгосцирка, чиновники не могут выделить средства», — говорится в материале.