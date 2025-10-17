В Уссурийске дети скидывают камни на головы прохожих с крыши заброшенного цирка
В Уссурийске дети забрались на крышу заброшенного цирка и начали сбрасывать оттуда камни на головы прохожих. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.
Уточняется, что здание набрало популярность у подростков, потому что оно уже давно никем не используется. Цирк остается заброшенным более двадцати лет.
«Его собираются отремонтировать, но денег нет: так как он находится в собственности Росгосцирка, чиновники не могут выделить средства», — говорится в материале.Подростки проникают на кровлю здания и хулиганят, мешая проходящим рядом с крышей людям. Информации о возможных травмах прохожих в публикации не приводится — предварительно, пока от «развлечения» детей никто серьезно не пострадал.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы квартирант зарезал ножом мужчину, у которого снимал комнату. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.