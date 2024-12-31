В преддверии Нового года в Якутии слепили фигуры змей из навоза

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В Якутии слепили из навоза огромную змею — символ 2025-го года. Лепить символы наступающего года из фекалий — традиция для российского региона, сообщил Телеграм-канал «Baza».
Скульптором был Уолба Иван Боппосов, но до этого на протяжении 13 лет таким творчеством занимался его брат — Михаил Боппосов. Пару лет назад скульптор отошел от этой деятельности из-за болезни.
В связи с рекордно теплым последним месяцем 2024-го года доделывать символ 2025 года пришлось буквально накануне празднования Нового года.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов уже в первых числах января отправится в рейды по борделям вейп-шопам. Милонов всерьёз намеревается добиться закрытия подпольных борделей магазинов, торгующих вейпами электронными сигаретами. Именно с этой целью он собирается устроить рейды по этим точкам.
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В связи с рекордно теплым последним месяцем 2024-го года доделывать символ 2025 года пришлось буквально накануне празднования Нового года.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов уже в первых числах января отправится в рейды по борделям вейп-шопам. Милонов всерьёз намеревается добиться закрытия подпольных борделей магазинов, торгующих вейпами электронными сигаретами. Именно с этой целью он собирается устроить рейды по этим точкам.
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Ольга Енгалычева