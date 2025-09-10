Достижения.рф

В Москве задержали расплатившегося купюрой «банка приколов» мужчину

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося оплатить покупки купюрами «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.



В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги из охраняемого магазина на Новом Арбате. Выяснилось, что один из покупателей пытался обмануть кассира, протянув ему сувенирную купюру номиналом две тысячи рублей.

В это же время к правоохранителям обратился администратор соседнего магазина, который сообщил, что тот же гражданин ранее расплатился фальшивой купюрой в их точке, воспользовавшись невнимательностью кассира.

Росгвардейцам удалось задержать преступника. Им оказался 30-летний уроженец Ростовской области. Мужчина отказался от дачи объяснений. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Чинкова

