В Москве задержали расплатившегося купюрой «банка приколов» мужчину

10 сентября 2025, 12:09

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося оплатить покупки купюрами «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.