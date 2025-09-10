В Москве задержали расплатившегося купюрой «банка приколов» мужчину
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося оплатить покупки купюрами «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
В ходе патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги из охраняемого магазина на Новом Арбате. Выяснилось, что один из покупателей пытался обмануть кассира, протянув ему сувенирную купюру номиналом две тысячи рублей.
В это же время к правоохранителям обратился администратор соседнего магазина, который сообщил, что тот же гражданин ранее расплатился фальшивой купюрой в их точке, воспользовавшись невнимательностью кассира.
Росгвардейцам удалось задержать преступника. Им оказался 30-летний уроженец Ростовской области. Мужчина отказался от дачи объяснений. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: