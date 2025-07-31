Юрист дал совет, как вести себя с агрессивным гаишником

31 июля 2025, 10:03

Юрист Воропаев: агрессивного гаишника надо снимать на телефон

Фото: Istock/blinow61

При агрессивном поведении сотрудника ГИБДД водителям следует вести себя спокойно и включить видеозапись на телефон. Такую рекомендацию в интервью «Газете.Ru» дал автоюрист Лев Воропаев.





По словам эксперта, если представитель Госавтоинспекции ведет себя некорректно, необходимо:

Сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию; Включить запись на камеру телефона, чтобы зафиксировать действия сотрудника; Предложить продолжить разговор в патрульном автомобиле, где ведется непрерывная съемка на штатный видеорегистратор.

«Если инспектор отказывается идти в служебную машину, не стоит прекращать запись — эти материалы могут стать доказательством неправомерных действий», — пояснил Воропаев в беседе с изданием.