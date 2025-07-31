Юрист дал совет, как вести себя с агрессивным гаишником
Юрист Воропаев: агрессивного гаишника надо снимать на телефон
При агрессивном поведении сотрудника ГИБДД водителям следует вести себя спокойно и включить видеозапись на телефон. Такую рекомендацию в интервью «Газете.Ru» дал автоюрист Лев Воропаев.
По словам эксперта, если представитель Госавтоинспекции ведет себя некорректно, необходимо:
- Сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию;
- Включить запись на камеру телефона, чтобы зафиксировать действия сотрудника;
- Предложить продолжить разговор в патрульном автомобиле, где ведется непрерывная съемка на штатный видеорегистратор.
«Если инспектор отказывается идти в служебную машину, не стоит прекращать запись — эти материалы могут стать доказательством неправомерных действий», — пояснил Воропаев в беседе с изданием.Юрист отметил, что за грубое поведение сотрудника ГИБДД могут привлечь к дисциплинарной ответственности на основании внутренних приказов МВД. Видеозапись с телефона или из патрульного автомобиля упростит процесс обжалования действий инспектора. Специалист подчеркнул, что водителям важно знать свои права, но при этом соблюдать закон и не провоцировать конфликты.