Прогулки по 15 минут снижают смертность на 20%

31 июля 2025, 06:18

Исследование: ежедневные 15 минут ходьбы могут спасти жизнь

Фото: Istock/demaerre

Ежедневные 15-минутные прогулки в быстром темпе снижают общую смертность на 20%, тогда как 3 часа медленной ходьбы дают лишь 4% эффекта, выяснили учёные из ведущих университетов США в исследовании, с которым ознакомилось РИА Новости.







«Установлена существенная связь между смертностью от всех причин и ежедневной прогулкой в быстром темпе», — говорится в научной работе, опубликованной группой из Вандербильтского и Висконсинского университетов.

«Регулярные быстрые прогулки — осуществимая стратегия для улучшения здоровья», — заключили авторы, подчеркнув необходимость популяризации этого подхода.