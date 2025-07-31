Прогулки по 15 минут снижают смертность на 20%
Исследование: ежедневные 15 минут ходьбы могут спасти жизнь
Ежедневные 15-минутные прогулки в быстром темпе снижают общую смертность на 20%, тогда как 3 часа медленной ходьбы дают лишь 4% эффекта, выяснили учёные из ведущих университетов США в исследовании, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Установлена существенная связь между смертностью от всех причин и ежедневной прогулкой в быстром темпе», — говорится в научной работе, опубликованной группой из Вандербильтского и Висконсинского университетов.
Анализ данных 79,8 тыс. человек показал: ключевой фактор — интенсивность, а не длительность. Особенно выраженный эффект быстрая ходьба даёт людям с хроническими заболеваниями — у них снижение риска смерти оказалось значительнее, чем у здоровых участников.
«Регулярные быстрые прогулки — осуществимая стратегия для улучшения здоровья», — заключили авторы, подчеркнув необходимость популяризации этого подхода.
Ранее Роспотребнадзор также рекомендовал ходьбу как базовую физическую активность.