Жители Омска задыхаются от ночных выбросов

31 июля 2025, 05:29

Омичи страдают от запаха гари, бензина и жженой резины

Фото: istock / MaYcaL

В Омске продолжаются жалобы на сильные ночные выбросы вредных веществ, вызывающие дискомфорт и проблемы с дыханием у горожан. Метеорологические условия способствуют накоплению опасных примесей в воздухе.