Жители Омска задыхаются от ночных выбросов
В Омске продолжаются жалобы на сильные ночные выбросы вредных веществ, вызывающие дискомфорт и проблемы с дыханием у горожан. Метеорологические условия способствуют накоплению опасных примесей в воздухе.
Жители Омска жалуются на неприятный запах и ухудшение качества воздуха в ночное время. Люди отмечают, что чувствуют сильную вонь, похожую на запах гари, бензина, краски и жженой резины. Особенно остро запах ощущается около нефтяных предприятий и в районе остановки «Медакадемия»: многие вынуждены закрывать окна, чтобы уменьшить воздействие вредных веществ.
Омичи отмечают, что запах чувствуется даже ночью, из-за чего приходится просыпаться. Горожане уточняют, что неприятный запах ощущается ежедневно около 4 часов утра, вызывая чихание и дискомфорт у всей семьи.
В связи с этим, 30 июля в телеграм-канале «Чистый воздух» было объявлено о неблагоприятных метеоусловиях. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 21:00 30 июля до 08:00 31 июля в Омске и области прогнозируется ухудшение ситуации: метеоусловия создадут условия для накопления вредных примесей в воздухе. Объявлен первый уровень опасности для здоровья населения.
Читайте также: