В Павловском Посаде провели акцию «Стоп — мошенники!»

30 июля 2025, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Акцию, направленную на противодействия мошенническим схемам, провели полицейские на улицах Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В ходе акции участковые уполномоченные рассказывали местным жителям о наиболее распространённых приёмах, которые используют мошенники, чтобы ввести жертву в заблуждение. Специалисты также объясняли, как обезопасить себя от этого.





«Гражданам посоветовали не разговаривать по телефону и не вступать в общение по интернету с незнакомыми людьми. И ни в коем случае не передавать им свои персональные данные, номера банковских карт, а также коды из смс», — говорится в сообщении.