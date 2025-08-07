Юрист Данилова раскрыла, что грозит родителям за оставление детей в машине на жаре
Юрист Данилова: семью могут поставить на учет за оставление ребенка в машине
Органы опеки могут поставить семью на учет, если родители оставят ребенка в машине на жаре. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru юрист Евгения Данилова.
По ее словам, уголовное или административное дело возбуждается, если ребенку был нанесен вред и потребовалась медицинская помощь. Эксперт подчеркнула, что при повторных инцидентах или тяжелых последствиях суд может лишить семью родительских прав.
«Родителям стоит помнить: закон суров не только к тем, кто умышленно вредит детям, но и к тем, кто по небрежности ставит их жизнь под угрозу», — отметила Данилова.
В случае гибели ребенка возбуждается уголовное дело, заключила юрист.
До этого стало известно, что в Кемерове спасли ребенка, которого родители оставили ребенка в машине на жаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».