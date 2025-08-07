Подросток получил разрыв почки в детском лагере в Ленобласти
Тринадцатилетний житель Кудрово был экстренно доставлен в детскую Филатовскую больницу с разрывом левой почки и ушибом живота. Инцидент произошёл в детском спортивно-оздоровительном лагере «Факел», расположенном в посёлке Толмачёво Лужского района Ленинградской области.
По словам родителей, 6 августа во время футбольной тренировки мальчик неудачно упал на левый бок. В половине первого ночи 7 августа ребёнка госпитализировали в реанимацию, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
