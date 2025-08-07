В России подросток проглотил деталь бормашины на приеме у стоматолога
Российский подросток проглотил деталь бормашины на приеме у стоматолога
В Курганской области подросток проглотил деталь бормашины на приеме у стоматолога. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».
По словам матери пострадавшего, на приеме у стоматолога от бормашины случайно отлетела деталь, которая попала в рот мальчику. После случившегося врачи посоветовали ребенку обратиться в травмпункт.
Женщина возмутилась тем, что ее сыну не оказали помощь на месте. Извинения семье принесли в местном Депздраве. Уточняется, что данным инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре.
Читайте также: