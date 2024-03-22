Юрист Галяшина заявила о негативном влиянии запрета оставлять детей с бабушками

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Доктор юридических наук Елена Галяшина заявила, что принятие закона о привлечении к административной ответственности за оставление детей с бабушками и дедушками может негативно сказаться на формировании в обществе традиционных ценностей.
«Оставление детей с бабушкой или дедушкой, когда родители зарабатывают деньги, нельзя расценивать как административное правонарушение, если это не влечет ущемления прав ребёнка. Такая инициатива со стороны чиновников может иметь отрицательные последствия для формирования у детей и их родителей традиционных семейных ценностей», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Галяшина.
Так, она пояснила, что подобные запреты отобьют окончательно желание у молодых людей, занимающихся образованием или работой, заводить детей и семью. Кроме того, подобные меры поспособствуют утрате связи между поколениями.
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