Юрист Георгиева рассказала, за что могут наказать на детской площадке

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Быть оштрафованным или даже арестованным можно оказаться за несколько нарушений на детской площадке. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
«Помимо непристойного вида, ответственность по статье «Мелкое хулиганство» наступает за нецензурную брань. Штраф в этом случае составит от 500 до 1 тыс. рублей. Виновного также могут арестовать на срок до 15 суток», – пояснила Георгиева Москве 24.Помимо того, в подобных местах запрещено курить и употреблять спиртное.
«За курение придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а за распитие – от 500 до 1,5 тыс. рублей», – предупредила она.Наказать могут и за появление на детской площадке с собакой без поводка и намордника. Хозяевам придется оплатить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, юрист посоветовала фиксировать всё на фото и видео, а затем обращаться в полицию. Доказательством могут стать и свидетельские показания.
Ранее на одной из столичных площадок гулявшая с ребёнком женщина заметила двух полуголых мужчин, которые там загорали, и сделала им замечание. Однако один из них стал нецензурно выражаться, а потом ударил женщину и скрылся.
Полицейские нашли мужчину, составили протокол за мелкое хулиганство, а сам задержанный извинился перед пострадавшей. Чертановский районный суд арестовал мужчину и его товарища на 15 и 10 суток соответственно.
Читайте также:
Загоравшему на детской площадке полуголому москвичу грозит тюрьма
Загоравший в трусах на детской площадке москвич напал на женщину
Мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге
Лора Луганская