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Мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По факту происшествия открыто уголовное дело. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол.
«В ходе ссоры мужчина схватил ребенка за горло и стал душить», — сообщил источник журналистам.
Причины конфликта устанавливаются.
Похожий случай недавно произошел на Украине, правда, там жертвой удушения мог стать не ребенок, а сотрудник военкомата, перевозивший мужчину призывного возраста. Потерпевшему вызвали врачей, чтобы оказать помощь. Также для того, чтобы успокоить нападавшего, была привлечена следственно-оперативная группа.
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Никита Кротов