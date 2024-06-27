Мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По факту происшествия открыто уголовное дело. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол.