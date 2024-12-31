Юрист Хаминский напомнил о необходимости срочно заменить водительские права

Фото: iStock/anyaberkut
Водители, чьи права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, должны в срочном порядке прибыть в ГИБДД или МФЦ для получения нового удостоверения. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что для получения нового водительского удостоверения необходимо предоставить справку о состоянии здоровья и квитанцию об оплате госпошлины, а также подать заявление о выдаче нового документа.
Хаминский подчеркнул, что удостоверение будет выдано в день обращения в ГИБДД, а в МФЦ придётся ждать выполнения процедуры до девяти лет.
Читайте также:
SHOT: В России выросло число штрафов за новогоднее украшение автомобилей
Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих дорожных камер
Штрафы ГИБДД 2025: что подорожает, как изменится скидка и в каких случаях штраф можно оспорить
Анастасия Чинкова