Юрист Хаминский объяснил, почему 140 млн рублей не спасут Блиновскую от тюрьмы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что скандально известная блогер Елена Блиновская задолжала намного большие суммы, чем 140 млн рублей.
Поэтому, считает юрист, уплата 140 млн рублей не спасёт Блиновскую от уголовного дела.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила более 140 млн рублей задолженности по налогам.
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«Адвокаты Блиновской вводят в заблуждение и пытаются повлиять на суд, говоря, что 140 млн являются основанием для её освобождения. Елене инкриминируют минимум два уголовных состава — уклонение от уплаты налогов и отмывание имущества, полученного преступным путём. И если первый относится к преступлениям средней тяжести, то второй — это тяжкое преступление», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила более 140 млн рублей задолженности по налогам.
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Мелисса Тимофеева