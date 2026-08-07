Юрист Хаминский объяснил разницу в подходах судов к делам Чекалиной и Гасанова

07 августа 2026, 10:44

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский прокомментировал разные подходы судов к делам блогеров Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и Гусейна Гасанова. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.





Юрист напомнил, что в обоих случаях расследовались налоговые преступления. Чекалина погасила долг в размере 680 миллионов рублей, Гасанов — около 300 миллионов. Из-за полного возмещения ущерба налоговые дела прекратили.



Однако по вторым уголовным делам фигурантам предъявили разные обвинения. Чекалиной вменили совершение валютных операций с переводом денежных средств за рубеж и использованием подложных документов на 251 миллион рублей, Гасанову — отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем, на 68 миллионов.



Обе статьи относятся к тяжким и предусматривают одинаковое дополнительное наказание — штраф до миллиона рублей или в размере дохода за пять лет. Однако Лерчек обязали выплатить около 765 миллионов рублей — исходя из ее дохода. Гасанова, скрывавшегося от правосудия, оштрафовали лишь на один миллион рублей, хотя его доходы за тот же период тоже исчислялись сотнями миллионов.



Эксперт отметил, что при сопоставимых обстоятельствах столь разный подход требует убедительной правовой мотивации.

«Появление столь разных подходов к назначению дополнительного наказания по делам со сходными фактическими обстоятельствами свидетельствует о необходимости дальнейшего формирования единых ориентиров судебной практики. Иначе принцип равенства всех перед законом и судом, закрепленный ст. 19 Конституции Российской Федерации, рискует восприниматься как декларация, а не как реально действующий правовой стандарт», — заключил Хаминский.