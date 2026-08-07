В деле Лерчек появились новые фигуранты

07 августа 2026, 10:35

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

В деле блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и её бывшего мужа Артёма Чекалина следствие выявило новых возможных соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, выделенные в отдельное производство.