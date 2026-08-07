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В деле Лерчек появились новые фигуранты

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

В деле блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и её бывшего мужа Артёма Чекалина следствие выявило новых возможных соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, выделенные в отдельное производство.



31 августа Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, обязал её выплатить штраф в 765 миллионов рублей и запретил ей администрировать сайты сроком на три года.

Сама Чекалина не признала вину и в последнем слове попросила судью не назначать крупный штраф, сославшись на отсутствие средств для его уплаты. Прокуратура сочла приговор слишком мягким и готовит апелляцию.

Надзорное ведомство намерено добиваться увеличения условного срока до шести лет и расширения запрета на продвижение бренда в интернете с трёх до пяти лет. Позже выяснилось, что пара Чекалиных совершила тяжкое преступление в составе группы. При этом правоохранители установили и задержали ещё не всех фигурантов преступной группировки.

Ольга Щелокова

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