Юрист Хаминский объяснил, запрещено ли в России использование слова «хохол»
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в интервью RT разъяснил, когда употребление слова «хохол» может быть запрещено и повлечь ответственность.
По мнению юриста, само по себе использование этого сленгового обозначения национальности не является преступлением – важен контекст, в котором оно применяется.
Комментируя случай в Бурятии, где суд оштрафовал женщину за фразу в домовом чате «Все хохлы подлые», юрист подчеркнул, что наказание последовало не из-за слова как такового, а из-за совокупности факторов. В частности, речь шла о сочетании слова с оскорбительными выражениями, направленными на унижение людей по национальному признаку в публичном пространстве, что и стало основанием для возбуждения дела по статье о разжигании ненависти.
При этом Хаминский отметил, что суд не вводил запрет на само слово, а наказал за его использование в уничижительном контексте с целью разжигания вражды.
Юрист рекомендовал воздерживаться от применения любых выражений, которые могут быть восприняты как оскорбительные по национальному признаку.
Читайте также: