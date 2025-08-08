В Москве задержали блогера за видео о живших без бабл-ти блокадниках

08 августа 2025, 17:53

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали блогера после публикации видео с оскорбительными высказываниями о жителях блокадного Ленинграда, в котором он, в частности, позволял себе неуместные шутки о людях, переживших блокаду «без бабл-ти». Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.