Получившая штраф за фразу «подлые хохлы» подаст иск о разжигании ненависти
Жительница Улан‑Удэ Евгения З., оштрафованная на 10 000 рублей Железнодорожным районным судом по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку, рассматривает возможность подачи встречного иска к соседу.
По её словам, мужчина мог испытывать враждебность к украинцам, и в его поведении может быть состав противоправного деяния. Евгения намерена оспаривать штраф и продолжать судебные разбирательства, сообщила она ИА Регнум.
Как стало известно 7 августа, постановление суда в отношении 47‑летней женщины было вынесено 28 мая 2025 года, однако она обжаловала его в Верховном суде Бурятии, который оставил решение без изменений. Евгению признали виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ — действия, направленные на унижение достоинства по признакам национальности, совершённые публично, в том числе с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей.
Конфликт произошёл в 2024 году в общем чате дома в Viber. По материалам дела, Евгения публиковала в группе оскорбительные сообщения в адрес соседа Ищенко, употребляя в том числе слово «хохол» и утверждая, что «все хохлы подлые». Также, как следует из материалов суда, она писала, что «все говно заканчивается на о», намекая на фамилию мужчины, и высказывала другие негативные характеристики, например, что у соседа «в крови исподтишка все делать».
Сосед посчитал высказывания оскорбительными и обратился в суд. Суд признал публикации Евгении направленными на унижение достоинства по национальному признаку и назначил ей штраф в 10 000 рублей.
Евгения заявила журналистам, что не согласна с решением и продолжит бороться в суде. Она рассматривает возможность подачи встречного иска по той же норме и уже консультируется с адвокатом по дальнейшей тактике. По её словам, ранее отношения с соседом были хорошими — дети семей дружили, но сейчас они перестали общаться.
