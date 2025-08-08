В России впервые завели дело за публичное использование слова «хохлы»
Жительницу Улан-Удэ Евгению Занданову оштрафовали за разжигание ненависти на почве национальности в связи с использованием в чате слова «хохол». Такое решение принял Железнодорожный суд города, сообщается на его сайте.
По материалам дела, во время конфликта с соседкой женщина отправила в общий чат дома в мессенджере Viber сообщения с использованием слова «хохлы», что суд признал оскорбительным и направленным на разжигание вражды. Судья Ольга Мотошкина отметила, что подобные высказывания способствуют напряжённости в обществе.
Это первое в России судебное решение, где термин «хохол» официально признан оскорбительным и использованным для разжигания ненависти по отношению к украинцам.
Евгению Занданову обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
