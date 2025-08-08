В России впервые завели дело за публичное использование слова «хохлы»

08 августа 2025, 10:44

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за слово «хохлы» в мессенджере

Фото: iStock/Zolnierek

Жительницу Улан-Удэ Евгению Занданову оштрафовали за разжигание ненависти на почве национальности в связи с использованием в чате слова «хохол». Такое решение принял Железнодорожный суд города, сообщается на его сайте.