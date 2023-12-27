Юрист Хаминский заявил о последствиях для Соловьёва за оскорбления Собчак

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Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что за оскорбления и недоказанные обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьёва в адрес Ксении Собчак может грозить первому даже лишением свободы.
Юрист пояснил, что за оскорбления и серьёзные обвинения в свой адрес Собчак вправе призвать Соловьёва к гражданской ответственности и через суд потребовать извинений.
Поводом к резкой критике Ксении Собчак со стороны Владимира Соловьёва послужила вечеринка Анастасии Ивлеевой, участницей которой стала Собчак. Сам Хаминский также резко отрицательное отношение к этому мероприятию.
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«Соловьев может быть привлечен к административной ответственности согласно ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ с назначением штрафа до 5 тыс. рублей. Также Собчак может написать на Соловьева заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». Наказание здесь предусматривает штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
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Мелисса Тимофеева