15 сентября 2026, 10:26

Фото: iStock/fizkes

У каждого человека свой опыт взросления: для кого-то он был почти безоблачным, а кому-то пришлось столкнуться с болью, пренебрежением, унижением или чрезмерным контролем. Самое сложное начинается тогда, когда пережитое в детстве незаметно определяет отношения уже со своими детьми — даже если родитель когда-то поклялся никогда не повторять ошибок собственных матери или отца. Как не перенести собственные травмы на своих детей — читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Я никогда не буду таким родителем»: как всплывает старый поведенческий сценарий Когда прошлое начинает управлять настоящим Как детские установки формируют поведение взрослого человека Дети считывают больше, чем слова Когда материнская боль становится сценарием дочери Почему «слабая дочь» может казаться безопаснее Как научиться замечать собственные реакции Секрет осознанного родительства Что делать, если родители уже совершили ошибку Работа над собой способна изменить семейный сценарий

«Я никогда не буду таким родителем»: как всплывает старый поведенческий сценарий

Когда прошлое начинает управлять настоящим

Фото: iStock/stefanamer

Как детские установки формируют поведение взрослого человека

Самооценка или самоценность? Психолог рассказал, как найти внутреннюю опору и перестать доказывать что-то окружающим

Дети считывают больше, чем слова

Когда материнская боль становится сценарием дочери

Фото: iStock/stockphotodirectors

Почему «слабая дочь» может казаться безопаснее

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Как научиться замечать собственные реакции

«Но он же не глупый»: почему родители годами не замечают аутизм у ребёнка и влияют ли прививки на его появление? Вся правда о заболевании

Секрет осознанного родительства

Что делать, если родители уже совершили ошибку

Фото: iStock/Pressmaster

Работа над собой способна изменить семейный сценарий