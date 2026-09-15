«Я никогда не буду как мои родители»: как перестать переносить детские травмы на своего ребёнка и прийти к осознанному родительству?
У каждого человека свой опыт взросления: для кого-то он был почти безоблачным, а кому-то пришлось столкнуться с болью, пренебрежением, унижением или чрезмерным контролем. Самое сложное начинается тогда, когда пережитое в детстве незаметно определяет отношения уже со своими детьми — даже если родитель когда-то поклялся никогда не повторять ошибок собственных матери или отца. Как не перенести собственные травмы на своих детей — читайте в материале «Радио 1».
«Я никогда не буду таким родителем»: как всплывает старый поведенческий сценарий
«Я никогда не подниму руку на своего сына», «Я не позволю, чтобы моя дочь слышала, что она «никому не нужна»», «Мои дети будут расти в любви» — подобные обещания особенно знакомы тем, кого в детстве били, стыдили, обесценивали или игнорировали. Человек искренне хочет стать другим, лучшим родителем и освободить собственных детей от ошибок предыдущего поколения.
Однако достаточно обычной бытовой ситуации, чтобы старый сценарий неожиданно дал о себе знать. Уставший родитель видит разбросанные игрушки, отказ делать уроки или очередной каприз — и вдруг начинает говорить голосом, которого сам когда-то боялся. В его жестах появляется знакомое напряжение, а слова напоминают те, от которых он в детстве сам сжимался в комок. В этот момент возникает пугающее узнавание в себе собственных родителей.
Когда прошлое начинает управлять настоящим
Психологи разных направлений убеждены: пережитое в детстве способно оставить след на дальнейшей жизни. Причем для сильного или продолжительного стресса необязательно расти в откровенно неблагополучной семье. Иногда достаточно нескольких эпизодов родительского пренебрежения к чувствам ребенка или школьной травли.
В одном из исследований, описанных в книге «Осколки детских травм» Донны Джексон Наказавы, говорится, что более 60% взрослых в США сталкивались с «негативным детским опытом». Речь идет о словесном унижении или полном игнорировании, эмоциональном, физическом или сексуальном насилии, депрессии, алкогольной зависимости и других заболеваниях психики у близких взрослых, а также потере родителя вследствие смерти или развода. Массовых исследований такого масштаба в России не проводилось, однако подобные ситуации массово встречаются и в российских семьях.
Последствия способны сохраняться десятилетиями — даже спустя 30–40 лет. Ранний опыт влияет не только на психологическое, но и на физическое состояние человека. А усвоенные в детстве установки и модели поведения затем могут определять то, как взрослый строит отношения уже со своими детьми.
Как детские установки формируют поведение взрослого человека
В психологии зависимость поведения взрослого от установок, сформировавшихся в детстве, называют «сценарным поведением». Человек может повторять родительские ошибки или, наоборот, настолько бояться их повторить, что впадает в противоположную крайность.
Тот, кого воспитывали в чрезмерной строгости, может сам стать строгим родителем. Другой вариант — попытаться полностью компенсировать собственное детство и начать чрезмерно опекать ребенка, удовлетворяя все его желания. В обоих случаях последствия могут оказаться проблемными: ребенку либо не хватает тепла и внимания, либо он привыкает к тому, что окружающие должны немедленно исполнять его желания.
Травматический опыт также способен формировать повышенную тревожность, избегание, стремление все контролировать или эмоциональное замирание. Родитель может видеть угрозу там, где ее нет, ограничивать самостоятельность ребенка или требовать от него быть сильным, потому что когда-то именно так пришлось выживать ему самому.
Получается замкнутый круг: взрослый переносит собственные страхи на ребенка, а тот учится воспринимать мир как место, где постоянно «опасно». На этом фоне могут появляться тревожность, проблемы с привязанностью и снижение самооценки.
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При этом важно помнить, что внутренний ребенок с возрастом никуда не уходит, а начинает прятаться в бессознательном, проявляясь в автоматических реакциях и унаследованных шаблонах. Если не прийти в гармонию с ним, он будет действовать по привычным, сформированным много лет назад, сценариям.
Дети считывают больше, чем слова
Одного самоконтроля недостаточно, чтобы скрыть от ребенка собственные комплексы и страхи. Лишь 20% информации передается вербально, тогда как полностью контролировать невербальные проявления невозможно.
Мышечное напряжение, движение глаз, расширение зрачков, изменения тембра голоса и скорости речи — все это ребенок воспринимает вместе со словами. Более того, дети наблюдают за поведением родителей, их суждениями и эмоциональными реакциями и принимают увиденное за норму.
Поэтому задача взрослого заключается не в том, чтобы любой ценой оградить ребенка от всех неприятностей. Важнее научить его справляться с трудностями, переживать победы и поражения, не теряя устойчивости, и постепенно становиться самостоятельным.
Когда материнская боль становится сценарием дочери
Отдельно следует рассмотреть передачу так называемой материнской травмы. Безропотность, пассивность и неспособность защищать личные границы могут переходить от одной женщины к другой.
Материнская травма возникает у женщин, выросших в патриархальной среде, где им с детства внушали: «рожать детей — твое предназначение», «если тебе с трудом дается материнство, с тобой что-то не так», «мало успеваешь — сама виновата». Такое давление способно вызывать тревогу, эмоциональную боль, гнев и депрессию.
Если негативный опыт остается непрожитым, он может передаваться детям через эмоциональное отчуждение — пассивное или агрессивное. Особенно сложным этот механизм может оказаться для дочери, которая начинает воспринимать материнскую боль как собственную.
Чтобы сохранить любовь и поддержку самого значимого человека, девочка способна принять ограничивающие установки. Ей может казаться опасным полностью реализовывать свои способности: самостоятельность способна восприниматься как предательство матери, которая сама была вынуждена многим пожертвовать.
Почему «слабая дочь» может казаться безопаснее
Глубоко травмированная женщина может бессознательно стремиться удержать дочь в слабой позиции. Когда-то самой матери могли говорить, что женщина должна быть успешной, сексуальной, сильно и умной, но не слишком.
Если дочь принимает подобную модель, матери не приходится сталкиваться со своей непрожитой болью. Сильная, счастливая, успешная и самостоятельная дочь, напротив, может невольно заставлять ее увидеть необходимость собственной внутренней работы.
Так появляется давление: дочь ограничивают, заставляют преуменьшать свои страдания, отказываться от амбиций и соглашаться на меньшее. Внешне мать при этом может выглядеть спокойной и доброжелательной, однако рядом с дочерью проявляется эмоциональная депривация.
Такое давление способно выражаться по-разному: мать выплескивает негативные эмоции, игнорирует дочь, использует ее как средство привлечения внимания к себе, устраивает истерики, запугивает, проявляет враждебность или физическое насилие. Возможны холодное отчуждение, соперничество, ревность, стравливание с родственниками, угрозы, оскорбления и критика, замаскированная под безобидную «обратную связь».
Как научиться замечать собственные реакции
Разорвать старый сценарий невозможно одним обещанием больше не кричать и не контролировать ребенка. Необходимо научиться замечать собственные реакции и понимать, откуда они появляются.
Полезно фиксировать ситуации, в которых реакция кажется чрезмерной: что произошло, какая эмоция возникла и какая мысль появилась вслед за ней. Такой подход позволяет отделить настоящее от прошлого; в когнитивно-поведенческой терапии это связано с протоколом СМЭР.
Особенно важна пауза перед действием. Перед тем как запретить, наказать или чрезмерно защищать ребенка, можно остановиться на 10–15 секунд и спросить себя: «Моему ребёнку грозит реальная опасность или это срабатывает страх из прошлого?».
Помогают также дыхательные практики и заземление — например, концентрация на окружающих предметах или хождение босиком. Они позволяют снизить эмоциональное напряжение и не действовать автоматически.
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Важно разделять собственные переживания и переживания ребенка, говорить о своих чувствах понятными словами, устанавливать здоровые границы и создавать предсказуемые семейные ритуалы. Регулярный сон, сбалансированное питание, физическая активность и социальная поддержка также рассматриваются как основа устойчивости семьи.
Секрет осознанного родительства
Осознанное родительство не требует безупречности. Оно не означает идеальный дом, образцовое воспитание или отсутствие ошибок. Речь идет о способности заметить момент, когда вместо взрослого человека начинает действовать испуганный ребенок из прошлого.
Один из важнейших шагов — признать за ребенком право быть отдельной личностью. «Он не продолжение меня. Он — отдельная вселенная», — важно мысленно произносить. Задача родителя заключается не в том, чтобы слепить из него идеал, а в том, чтобы оставаться рядом, пока ребенок учится быть собой.
Что делать, если родители уже совершили ошибку
Проработка собственного прошлого не означает попытку стать идеальным родителем. Даже осознанные взрослые могут ошибаться, поэтому важно уметь признавать это перед ребенком.
Если ребенок еще мал, можно рассказать ему о своих чувствах и напомнить, что любовь к нему не исчезает из-за конфликта. С более взрослым ребенком можно обсудить, что именно было сделано неправильно, и объяснить, какие выводы удалось сделать.
Извинение в такой ситуации не является поражением родителя. Напротив, оно показывает ребенку, что ошибки можно признавать, а отношения — восстанавливать. Необходимо также учиться спокойно говорить и слушать, заботиться о ребенке, оставлять ему пространство для самостоятельности и не превращать родительский страх в его жизненные ограничения.
Работа над собой способна изменить семейный сценарий
Для корректировки привычных моделей поведения может потребоваться психотерапия, чтение, работа с телом и другие способы профессиональной поддержки. В ранее упомянутой книге «Осколки детских травм», а также в произведении «Ребенок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь предлагаются методы работы с последствиями детского опыта, включая техники преодоления негативных установок. Некоторые практики можно выполнять самостоятельно, для других необходима помощь специалистов.
Поиск подходящего способа может оказаться долгим. Не стоит зацикливаться на методах, которые не дают результата именно в вашем случае: важно продолжать искать то, что помогает.
Параллельно необходимо пересматривать собственные методы воспитания. При сложностях во взаимоотношениях с ребенком можно обратиться к детскому психологу или использовать специальные психологические сказки для детей и родителей.
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При этом проработка материнской или родительской травмы не означает обвинение матери или отца во всех жизненных трудностях. Смысл заключается в том, чтобы увидеть родителя как отдельного человека со своей историей и ограничениями, перестать воспринимать его боль как собственную и взять ответственность за собственную жизнь.
В конечном счете регулярная работа с эмоциями, честный диалог с собой, самоконтроль и готовность обращаться за помощью способны постепенно изменить привычный семейный сценарий. Цель не в том, чтобы полностью исключить из жизни ребенка трудности, а в том, чтобы он мог учиться на собственных ошибках, сохранять самостоятельность и расти в атмосфере, где любовь не связана со страхом.