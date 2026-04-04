Юрист Караваев предупредил о возможных штрафах за надписи «Я тебя люблю»
Административная ответственность может грозить за нанесение надписей «Я тебя люблю», «С днем рождения» и других граффити на зданиях и в общественных местах в России. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Караваев.
За несанкционированное нанесение надписей и рисунков на здания, сооружения, общественный транспорт и другие общественные объекты предусмотрена административная ответственность, подчеркнул он.
По словам Караваева, с 16 лет лица, нарушившие правила, могут быть привлечены к ответственности по КоАП. Этот кодекс предусматривает штрафы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если ущерб незначителен, а также административный арест за мелкое хулиганство (статьи 7.17 и 20.1 соответственно).
Эксперт отметил, что современные технологии позволяют легко установить личность нарушителя. Камеры в домофонах и другие устройства, установленные в подъездах и дворах, фиксируют не только видео, но и аудиозаписи, что значительно упрощает идентификацию виновных.
