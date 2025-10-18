Юрист Лактионова объяснила, как можно случайно лишиться наследства по завещанию
Лишиться полагающегося по завещанию наследства можно в силу ряда обстоятельств. Об этом сообщила в беседе с агентством «Прайм» партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра» Алина Лактионова.
Когда наследники считают, что имущество распределено несправедливо, они часто обращаются в суд. Юрист выделила несколько ключевых пунктов, которые могут стать основанием для успешного оспаривания завещания. К ним относятся недееспособность завещателя на момент его составления, нарушение процедуры оформления документа, составление завещания под влиянием обмана или угроз, а также случаи подделки документа или фальсификации подписи.
Лактионова рекомендовала пожилым людям, составляя завещание, заранее пройти медицинское обследование для оценки их психического состояния. Также целесообразно провести процедуру с видеофиксацией. Это значительно снизит вероятность последующего оспаривания документа, добавила эксперт.
Юрист напомнила, что по закону у наследника есть шесть месяцев с момента смерти наследодателя для принятия наследства. Если этот срок пропущен, необходимо обращаться в суд для подтверждения своих прав на имущество, что значительно усложняет процесс получения наследства.
