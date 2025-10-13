Скандал из-за наследства, разрыв отношений с братом и свадьба с лучшим другом: Дочери Любови Полищук Мариэтте Цигаль — 41 год
Свой день рождения 14 октября отмечает Мариэтта Цигаль — блестящая актриса, покорившая зрителей в роли Фаины Раневской. Ей исполняется 41 год. За яркими ролями этой артистки скрывается глубокая личная драма: будучи дочерью легендарной Любови Полищук и сестрой актера Алексея Макарова, она уже много лет не общается с братом. Причиной стала тяжелая ссора, разорвавшая родственные связи сразу после смерти их знаменитой матери. Что разделило детей Любови Полищук и какое наследство стало яблоком раздора — читайте в материале «Радио 1».
Биография Мариэтты Полищук-ЦигалМариэтта Цигаль-Полищук родилась 14 октября 1984 года в Москве в известной творческой семье. Её мать — народная артистка России Любовь Полищук, а отец — художник Сергей Цигаль. Своё необычное имя она получила в честь прабабушки, известной советской писательницы Мариэтты Шагинян.
Вопреки ожиданиям от ребёнка из интеллигентной семьи, Мариэтта в детстве была довольно трудным подростком, прогуливала школу и дружила с хулиганами в дворе. Желание стать актрисой пришло к ней в 13 лет. Мариэтта не смогла поступить в театральный вуз с первой попытки. Она стремилась к успеху самостоятельно, без чьей-либо поддержки. В 2006 году она окончила РАТИ (ГИТИС) на курсе Сергея Голомазова.
После окончания института она играла на сценах театров «У Никитских ворот», «Модерн», а с 2007 по 2022 год работала в Театре на Малой Бронной. Также она участвовала в проектах «Театра.doc» и независимом театральном проекте «Дочери СОСО». Хотя её кинодебют состоялся ещё в 2006 году, настоящим звёздным часом для Мариэтты стала главная роль в биографическом сериале «Раневская» (2023). Её работа была высоко оценена критиками, которые отметили, что на их глазах «родилась по-настоящему большая актриса». В 2023 году за эту роль она получила премию «17 мгновений» в номинации «Лучшая женская роль».
Личная жизнь дочери Любови Полищук
Личная жизнь актрисы сложилась счастливо, хотя её путь к гармонии не был прямым. На сегодняшний день у Мариэтты было два супружеских союза. Первым мужем Мариэтты стал её однокурсник по ГИТИСу, актёр Дмитрий Сердюк. Их роман начался ещё в стенах института, а после его окончания они не только играли вместе на сцене Театра на Малой Бронной, но и создали семью. В этом браке у пары родился сын Григорий. К сожалению, со временем их брак дал трещину и распался, однако бывшим супругам удалось сохранить прекрасные, дружеские отношения ради воспитания общего сына. Мариэтта отмечает, что они с Дмитрием не давят на Гришу и воспитывают его, прививая любовь к чтению и уважая его самостоятельность.
Спустя несколько лет после развода в личной жизни Мариэтты произошли перемены. В 2021 году она сообщила, что уже несколько лет замужем во второй раз. Её избранником стал Александр Андриевич — давний друг и однокурсник, знакомство с которым насчитывает более 20 лет. По словам актрисы, они с Александром всегда дружили, параллельно побывали в браках, родили детей, развелись, и около пяти лет назад их отношения неожиданно переросли в нечто большее. Александр является фотографом и продюсером. У него есть дочь Мария от предыдущего брака. Сегодня Мариэтта говорит, что её личная жизнь удалась, и она счастлива в браке, имея возможность заниматься любимым делом.
Конфликт с братом из-за наследства
Отношения Мариэтты с её единственным братом, актёром Алексеем Макаровым, долгие годы были предметом обсуждений в СМИ. Основная причина разлада связана с наследством их матери, Любови Полищук, которая скончалась в 2006 году. Камнем преткновения стала квартира в центре Москвы, в которой семья Полищук жила последние годы. После смерти актрисы её муж, Сергей Цигаль, остался жить в этой квартире, а впоследствии привёл туда свою новую супругу.
Алексей Макаров счёл ситуацию несправедливой, полагая, что имеет право на долю в наследстве матери. Однако, по информации из некоторых источников, он и бабушка, мать Любови Полищук, в итоге подписали отказ от своих долей в этой недвижимости. Мариэтта же встала на сторону отца. Несмотря на многочисленные сообщения в прессе о ссоре, сама Мариэтта Цигаль-Полищук в интервью 2023 года заявила, что никакого скандала из-за квартиры между ними не было.
«Мы с Лешей не ссорились из-за этой квартиры, как писала желтая пресса... Мы вообще не ссорились из-за чего бы то ни было», — цитирует Мариэтту издание Woman.ru.Она предпочла не комментировать слухи, считая, что не обязана никому ничего доказывать. При этом Алексей Макаров дал понять, что его конфликт был не с сестрой, а с отчимом, и именно после «некрасивой истории с наследством» их общение прекратилось.