Стало известно, что получила молодая сиделка по завещанию Ивана Краско

01 октября 2025, 12:16

Иван Краско завещал сиделке личные вещи

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Актёр Иван Краско завещал своей сиделке Дарье только личные вещи — очки и шарф. Об этом пишет Kp.ru.





По информации издания, женщина, которая ухаживала за Краско в последние годы, не получила в наследство никакого имущества. Сама Дарья сообщила, что помогала актёру бескорыстно и никогда не поднимала с ним вопрос о наследстве.



Она заявила, что считала бы кощунством просить у пожилого человека что-либо за свою работу.

«Я просто делала свою работу — ухаживала за пожилым человеком, кормила его. А остальное, всё, что касается денег, наследства, мы никогда с ним не обсуждали. И лезть в это, говорить: «Иван Иванович, могу я получить что-то от вас, потому что я за вами ухаживаю?» — было бы кощунством», — рассказала Дарья.

