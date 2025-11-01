Достижения.рф

В Петербурге строитель решил пожарить шашлык в жилом доме и спалил две квартиры

В Санкт-Петербурге строитель захотел пожарить шашлык в жилом доме и спалил две квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».



Все произошло в одной из многоэтажек элитного ЖК. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро потушить огонь, предотвратив его дальнейшее распространение.

Из-за действий рабочего в негодность пришли две квартиры. Примечательно, что одна из них принадлежит автоблогеру Дмитрию Гордею.

Ранее сообщалось, что в Хакасии мальчик играл с огнем и спалил почти 25 тонн сена.

