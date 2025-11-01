В Петербурге строитель решил пожарить шашлык в жилом доме и спалил две квартиры
В Санкт-Петербурге строитель захотел пожарить шашлык в жилом доме и спалил две квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все произошло в одной из многоэтажек элитного ЖК. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли быстро потушить огонь, предотвратив его дальнейшее распространение.
Из-за действий рабочего в негодность пришли две квартиры. Примечательно, что одна из них принадлежит автоблогеру Дмитрию Гордею.
