Юрист Маз объяснила, как самозанятым взыскать недоплату за работу

22 октября 2026, 11:44

Юрист Маз: если заказчик тянет с оплатой, самозанятым стоит сразу идти в суд

Фото: istockphoto / Vershinin

Самозанятым стоит заранее письменно согласовывать с заказчиками размер вознаграждения, сроки выплат и условия возможного снижения оплаты. Это поможет защитить свои интересы, если возникнет спор. Об этом в беседе с Life.ru рассказала главный юрист платформы для поиска подработки «Наймикс» Яна Маз.





По информации ФНС, за год число самозанятых в России выросло на 2,9 млн и достигло 17,3 млн человек. В отличие от штатных сотрудников, плательщики налога на профессиональный доход работают в рамках гражданско-правовых отношений, отметила эксперт.



По словам Маз, сумма вознаграждения в объявлении о заказе сама по себе не гарантирует, что клиент выплатит именно столько. Поэтому до начала работы важно договориться о сумме на руки, сроках оплаты, основаниях для её уменьшения и возможной неустойке.



Если стороны обсуждали условия в мессенджере, юрист советует отправить итоговое сообщение с договорённостями и попросить заказчика подтвердить их. Ещё надёжнее заключить письменный договор. Также можно работать через специализированные платформы для самозанятых, где документация формируется автоматически.



Если заказчик необоснованно уменьшил выплату, исполнителю следует собрать доказательства договорённостей и выполненной работы. Для этого подойдут договор, описание задания, акт приёмки, чеки и переписка. Маз рекомендует сохранять скриншоты сообщений, чтобы они не пропали из чата.



Затем нужно направить заказчику требование о доплате и указать срок перечисления денег. Если это не поможет, следует составить письменную претензию с описанием договорённостей, уже полученной суммы и размера задолженности. Отправить её стоит способом, который позволит подтвердить доставку: например, заказным письмом, на электронную почту, указанную в договоре, или через систему электронного документооборота.

«Если заказчик тянет с ответом, советую сразу готовиться к суду. Хотя срок давности для обращения в суд составляет три года, тянуть не стоит: доказательства лучше собирать, пока они свежие», — отметила Маз.