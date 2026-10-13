МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в среду
Спасатели предупредили о сильном дожде в среду в Москве. Об этом информирует ГУ МЧС по столице.
По данным Росгидромета, в Москве 14 октября с 9 до 21 часа будет идти дождь, местами сильный. Спасательные службы рекомендуют водителям ехать медленнее и держаться дальше от впереди идущих машин, не совершать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, неустойчивые конструкции и не прятаться под деревьями.
Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, стоит ли ждать первого снега на Покров. В народе считается, что первый снег выпадает к 14 октября — празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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