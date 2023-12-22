Юрист Моисеев заявил о возможности компенсации за упавшие на авто сосульки

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Юрист Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Владимир Моисеев заявил, что автовладельцы могут получить компенсацию за порчу машины от упавшей сосульки или глыбы снега от управляющей компании.
Он объяснил, что чаще всего именно УК ответственны за такие ситуации, поскольку они отвечают за обслуживание тех или иных территорий и домов.
Также специалист рекомендовал вызвать полицию для фиксации подробностей происшествия в специальных рапортах и документах, которые впоследствии могут послужить доказательством.
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«Фиксацию ущерба авто лучше производить фотографированием или видеосъемкой, позволяющими точно установить место машины. По возможности составить акт в простой письменной форме, в котором указать контакты свидетелей произошедшего, получить записи с придомовых видеокамер», — пояснил в беседе с NEWS.ru Моисеев.
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Мелисса Тимофеева