Кинолог объяснил, что нельзя делать, когда собака спит

Фото: iStock/alkir
Качественный сон — важная составляющая жизни собаки. У взрослой особи он может составлять от 14 до 16 часов, а щенки спят ещё больше — до 22 часов. Недосыпание, как и в случае людей, у животных может привести к сбоям иммунной системы. Поэтому хозяину нужно обеспечить комфортные условия для отдыха своего любимца и соблюдать некоторые несложные, но важные правила.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, иногда начинающим собаководам кажется, что их питомец слишком много спит.
Вот несколько правил, которые должен соблюдать хозяин, чтобы обеспечить четвероногому другу качественный сон:
В идеале у собаки должно быть постоянное место для сна — лежанка или специальный домик. Ещё лучше, если оно будет в отдельной комнате. Место должно быть защищено от сквозняков и от жаркой батареи. У питомца должна выработаться привычка, что у него всегда есть свой безопасный угол, где он сможет уединиться и отдохнуть.
Вряд ли человеку понравится, если во время отдыха его постоянно отвлекают лишние звуки. Собаке также вредны резкие шумы и громкая музыка. Если у вас запланирована уборка, постарайтесь включить пылесос, когда животное бодрствует, чтобы не причинять ему стресс.
Иногда так и хочется потискать спящего питомца. Эксперты советуют воздержаться от таких порывов. Нельзя вторгаться в личное пространство собаки без её согласия, и сон — как раз такой случай. Даже поглаживание может напугать собаку и нарушить её покой.
Фото: iStock/Igor Barilo
Питомцы тоже подвержены кошмарам, во время которых они могут поскуливать, дёргать лапами и даже тихо лаять. Но и в такой ситуации не стоит будить животное. Можно аккуратно положить руку ему на спину и что-нибудь пошептать — иногда присутствие хозяина помогает в таких случаях.
Иногда хозяин замечает необычное поведение собаки во сне: её глаза подёргиваются, движения становятся неестественными. Это так называемая фаза быстрого сна (REM), во время которой мозг животного обрабатывает полученную за день информацию. Это достаточно глубокий сон с интенсивными сновидениями, во время которого ни в коем случае нельзя будить собаку. Обычно такое состояние длится недолго, после чего питомец просыпается сам.
Хороший сон — залог здоровья вашей собаки. Отдохнувший питомец, как правило, отличается отменным аппетитом, готов выходить на улицу. Ещё одно правило, которое стоит запомнить — старайтесь избегать слишком активных игр непосредственно перед ночным сном, чтобы собака не перевозбудилась и не заигралась. Такое состояние чревато тем, что полноценного отдыха будет лишён уже сам хозяин.
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«Опасаясь, что питомец изленится, хозяева начинают стимулировать любимца: заставляют его играть, выходить на улицу. Но первое, что надо запомнить хозяину — собаки спят намного больше, чем человек. А потому, если вне сна четвероногий друг проявляет активность, у него есть аппетит, нет вялости, то опасаться нечего», — сказал он в беседе с «Радио 1».
Вот несколько правил, которые должен соблюдать хозяин, чтобы обеспечить четвероногому другу качественный сон:
Безопасное место
В идеале у собаки должно быть постоянное место для сна — лежанка или специальный домик. Ещё лучше, если оно будет в отдельной комнате. Место должно быть защищено от сквозняков и от жаркой батареи. У питомца должна выработаться привычка, что у него всегда есть свой безопасный угол, где он сможет уединиться и отдохнуть.
Посторонние шумы
Вряд ли человеку понравится, если во время отдыха его постоянно отвлекают лишние звуки. Собаке также вредны резкие шумы и громкая музыка. Если у вас запланирована уборка, постарайтесь включить пылесос, когда животное бодрствует, чтобы не причинять ему стресс.
Нельзя отвлекать
Иногда так и хочется потискать спящего питомца. Эксперты советуют воздержаться от таких порывов. Нельзя вторгаться в личное пространство собаки без её согласия, и сон — как раз такой случай. Даже поглаживание может напугать собаку и нарушить её покой.
Фото: iStock/Igor Barilo
Что делать, если собаке снится дурной сон?
Питомцы тоже подвержены кошмарам, во время которых они могут поскуливать, дёргать лапами и даже тихо лаять. Но и в такой ситуации не стоит будить животное. Можно аккуратно положить руку ему на спину и что-нибудь пошептать — иногда присутствие хозяина помогает в таких случаях.
Фаза быстрого сна
Иногда хозяин замечает необычное поведение собаки во сне: её глаза подёргиваются, движения становятся неестественными. Это так называемая фаза быстрого сна (REM), во время которой мозг животного обрабатывает полученную за день информацию. Это достаточно глубокий сон с интенсивными сновидениями, во время которого ни в коем случае нельзя будить собаку. Обычно такое состояние длится недолго, после чего питомец просыпается сам.
Хороший сон — залог здоровья вашей собаки. Отдохнувший питомец, как правило, отличается отменным аппетитом, готов выходить на улицу. Ещё одно правило, которое стоит запомнить — старайтесь избегать слишком активных игр непосредственно перед ночным сном, чтобы собака не перевозбудилась и не заигралась. Такое состояние чревато тем, что полноценного отдыха будет лишён уже сам хозяин.
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Анастасия Панченко