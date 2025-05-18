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«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки

Певец Лоза: Кока сделала карьеру благодаря соцсетям и виральному контенту
Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Популярность певицы Клавы Коки связана не с музыкальным талантом или связями, а с активным продвижением в социальных сетях. Об этом заявил композитор и певец Юрий Лоза в беседе с изданием URA.RU.
Он утверждал, что её успех начался с вирального контента в TikTok. Если бы ей не повезло раскрутиться на платформе, то никто бы о ней не слышал и не приглашал петь песни.

«Она поет только потому, что стала популярной через «Тик-Ток», в котором машет ручками. Если бы она там не раскрутилась, никто бы не пригласил петь песни. Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», — заявил Лоза.
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Сейчас треки Клавы Коки собирают десятки миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. Её популярность продолжает расти, несмотря на критику со стороны музыкантов старшего поколения.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Однако у Лозы очень строгое мнение о том, какие артисты «заслуживают» выступления на сцене, а каким туда проход должен быть запрещен. Чем слабее у певца вокал и больше «вспомогательных средств» при выступлении, тем меньше уважения к нему проявляет Лоза.

«Исполнитель должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга. Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина», — говорил он в прошлых интервью.
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Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья
Лена Перминова и Тарас Романов вместе появились на красной дорожке в Каннах
18 мая 2025, 04:28

Лена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)

Модель Лена Перминова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля с бойфрендом Тарасом Романовым. Бывшая возлюбленная бизнесмена Александра Лебедева не первый раз посещает мероприятия с 28-летним избранником, вот и на этот раз поразила публику. Модель выбрала смелый полупрозрачный наряд, обойдя запрет на «голые» платья.
На этот раз организаторы решили ограничить знаменитостей в выборе одежды. Слишком много необычных и вызывающих нарядов стало в последнее время — и людей словно больше заботит внешность звезд, а не событие, в честь которого они собираются.

Лена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @lenaperminova)

«Из соображений приличия нагота запрещена на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля. Команды, курирующие фестиваль, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — передавало издание Daily Mail неделю назад.
Лена же выбрала наряд, который соответствовал нормам, но явно приковывал к себе внимание. Она гармонично смотрелась с Романовым в черных нарядах.



Перминова выбрала элегантное платье с открытыми плечами и просвечивающим низом, дополнив его бриллиантовыми перчатками и колье. Тарас надел классический смокинг, украсив образ серьгами. Фотографии с дорожки выложили в Telegram-канале «StarHit».

При этом что Перминова, что Романов впервые появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Возможно, именно стало причиной небольшого конфуза: в фотобанк Getty Images Тараса ошибочно занесли как американского актера и модель Мэттью Грея Гублера.

Мэттью Грей Гублер (Фото: Instagram* @gublergram)

Разница в возрасте у них значительная — коллеге Романова из США уже 45 лет. Но, видимо, фотографы увидели определенную «схожесть» в лице и прическах, вот и допустили ошибку.

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Стал известен неожиданный победитель конкурса «Евровидение-2025»
Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл на конкурсе «Евровидение-2025» в Базеле
18 мая 2025, 02:50

Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @johannesjjpietsch)

Представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.
Вскоре после объявления результатов одна из ведущих Евровидения 2025 года, Хейзел Брюггер, выложила в соцсетях поздравительное фото, на котором Йоханнес шокировано держит награду.

Эллисон Хейзел Брюггер и Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @hazelsgonnahaze)

Второе место заняла 24-летняя певица Юваль Рафаэль от Израиля («New Day Will Rise»), третье — эстонский исполнитель Томми Кэш («Espresso Macchiato»).

Выступление Пича получило признание за оригинальный жанровый синтез и вокальную мощь. Представитель от Австрии впервые с 2014 года выиграл конкурс. Тогда победителем стал певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.

Финальная таблица результатов «Евровидение-2025» (Фото: кадр из трансляции «Евровидение-2025»)

Россия, как и в предыдущие несколько лет, не принимала участия в конкурсе.

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#победа
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«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
Маша Распутина раскрыла, почему не расписалась с Захаровым за 25 лет совместной жизни
18 мая 2025, 01:29

Маша Распутина (Фото: кадр видео Instagram* @ masharasputina_official)

Маша Распутина раскрыла, почему не вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет вместе. В откровенном интервью на телеканале НТВ певица поделилась, как требовательность и ревность в отношениях влияют на их гражданский брак.
61-летняя звезда хита «Играй, музыкант» стала гостьей шоу «Секрет на миллион», где вместе с командой отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой.

Маша удивила тем, что дома ласково зовет Виктора Естафичем, но сама порой превращается в его глазах в требовательную «мымру», громко указывая, что надо делать.

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«Я его ласково Естафичем, а он называет мымрой. Вы знали, что женщины с возрастом превращаются в мымр? Как это не странно, но в быту я очень требовательная и иногда забываю, что это мой муж. Нет бы с ним быть поласковее, вместо этого начинаю его перекашивать. Начинаю громогласно говорить: зачем ты туда пошел, зачем ты это взял», — призналась она.
Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)

Виктор, по ее словам, терпеливо молчит, хотя жить с такими придирками непросто. Распутина сама удивляется его выдержке. Однако и у Захарова есть черты, которые понравятся далеко не каждой женщине. Так, например, он временами очень сильно ревнует.

Распутина вспомнила, как любимый однажды разбил камеру журналиста — за «флирт» и тайные съемки.

«Виктор ревновал и чуть в морду не дал. Подходит к нам журналюга лысый, а он еще и снимал меня. Муж увидел, что меня украдкой снимают… он взял его так решительно, фотоаппарат разбил. Тот журналист еще и глазки строил», — пояснила звезда.
Маша Распутина (Фото: кадр видео Instagram* @ masharasputina_official)

Несмотря на 25 лет отношений, пара так и не расписалась, считая, что штамп в паспорте ничего не изменит. Оба полностью довольны гражданским браком, и в их отношениях до сих пор хватает романтики и необычных ухаживаний.

Также артистка раскрыла, что одна из самых болезненных тем для нее — сложности отношений со своими детьми. Со старшей дочерью проблем нет, в отличие от младшей. С последней бывает трудно совладать из-за особенностей характера.

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#захарова
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Сергей Лазарев похвастался милым поступком сына: «Сам испек папе блинов»
Сергей Лазарев рассказал, что сын сам приготовил ему завтрак
17 мая 2025, 22:20

Сергей Лазарев (Фото: Инстаграм* @lazarevsergey)

Певец Сергей Лазарев в очередной раз похвастался кулинарными навыками своего сына Никиты. В личном блоге он опубликовал видео с наследником.
Исполнитель хита «В самое сердце» ночью вернулся с гастролей и удивился, насколько заботливым оказался его 10-летний сын.

«Ну, чтобы вы понимали! Папа ночью вернулся с гастролей! Утром проснулся, а сын сам испек папе блинов», — обратил внимание Сергей Лазарев.

На видеозаписи Никита стоял возле стола со своим кулинарным творением и улыбался.

Напомним, певец воспитывает двух детей. Сын Никита родился в 2014 году, а дочь Анна появилась на свет в 2018 году.

Ранее в специальном выпуске популярного шоу «Маска» Сергей Лазарев, ставший главным судьей, не смог сдержать эмоций, когда узнал под маской Ангела свою маму, Валентину Викторовну.

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#певец
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#артист
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Алана Мамаева случайно проговорилась об истинной причине развода Марии Погребняк
Мамаева проговорилась, что Погребняк разошлась с мужем из-за его измен
17 мая 2025, 21:25

Мария Погребняк и Алана Мамаева (фото: Telegram @Mariapogas)

Алана Мамаева и Мария Погребняк стали гостями YouTube-шоу Карины Нигай «Сплетница». Девушки прошлись по молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, поговорили о непростой ситуации в семье Агаты Муцениеце, но в какой-то момент одна из них случайно выдала тайну другой.
В момент обсуждения измен рэпера Натана супруге, Мамаева случайно проговорилась, что Мария Погребняк ушла от мужа-футболиста из-за его неверности.

Именно такую версию выдвигали поклонники блогера, но она тщательно скрывала истинные причины расставания с супругом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей: Артёма 2007 года рождения, Павла и Алексея 2009 и 2011 годов рождения соответственно.

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