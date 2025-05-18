«Машет ручками — и раскрутилась»: Юрий Лоза озвучил причину популярности Клавы Коки

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
Популярность певицы Клавы Коки связана не с музыкальным талантом или связями, а с активным продвижением в социальных сетях. Об этом заявил композитор и певец Юрий Лоза в беседе с изданием URA.RU.
Он утверждал, что её успех начался с вирального контента в TikTok. Если бы ей не повезло раскрутиться на платформе, то никто бы о ней не слышал и не приглашал петь песни.
Сейчас треки Клавы Коки собирают десятки миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. Её популярность продолжает расти, несмотря на критику со стороны музыкантов старшего поколения.
Однако у Лозы очень строгое мнение о том, какие артисты «заслуживают» выступления на сцене, а каким туда проход должен быть запрещен. Чем слабее у певца вокал и больше «вспомогательных средств» при выступлении, тем меньше уважения к нему проявляет Лоза.
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«Она поет только потому, что стала популярной через «Тик-Ток», в котором машет ручками. Если бы она там не раскрутилась, никто бы не пригласил петь песни. Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», — заявил Лоза.
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Сейчас треки Клавы Коки собирают десятки миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. Её популярность продолжает расти, несмотря на критику со стороны музыкантов старшего поколения.
Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
Однако у Лозы очень строгое мнение о том, какие артисты «заслуживают» выступления на сцене, а каким туда проход должен быть запрещен. Чем слабее у певца вокал и больше «вспомогательных средств» при выступлении, тем меньше уважения к нему проявляет Лоза.
«Исполнитель должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга. Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина», — говорил он в прошлых интервью.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева