NYP: Парусник ВМС Мексики с 200 людьми врезался в Бруклинский мост Нью-Йорка

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Парусное судно ВМС Мексики, на котором находилось около 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post.
Инцидент произошёл в субботу вечером, когда мачта корабля задела конструкцию моста и сломалась, один из ее обломков повалился на палубу. На борту находилось примерно 200 человек. Сейчас экстренные службы проверяют воды реки Ист-Ривер на предмет возможных выпавших за борт.
Точное число пострадавших не раскрывается, но известно, что часть экипажа находится в тяжёлом состоянии.
Судно прибыло в Нью-Йорк с «миссией дружбы и мира» в рамках кругосветного путешествия и должно было участвовать в международном параде парусников в 2026 году в честь 250-летия США.
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Точное число пострадавших не раскрывается, но известно, что часть экипажа находится в тяжёлом состоянии.
Судно прибыло в Нью-Йорк с «миссией дружбы и мира» в рамках кругосветного путешествия и должно было участвовать в международном параде парусников в 2026 году в честь 250-летия США.
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Мария Моисеева