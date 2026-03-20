За нарушения в лесах Подмосковья с начала года взыскали около 9 млн рублей штрафов
В Подмосковье с начала года взыскали почти 8,9 млн рублей административных штрафов за нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В период схода снега растут риски возникновения природных пожаров из-за неконтролируемого пала сухой травы и неосторожного обращения с огнём. Поэтому сотрудники лесной охраны региона продолжают усиленную работу по профилактике и пресечению нарушений.
«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Для граждан их размеры составляют от 15 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц – от 30 000 до 50 000; для юрлиц – от 100 000 до 400 000 рублей», – напомнили в ведомстве.В Комлесхозе Подмосковья добавили, что в случае обнаружения природного пожара нужно сразу сообщить о нём на горячую линию 8 (800) 100-94-00.