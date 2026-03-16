Подмосковье получит 37 единиц лесопожарной техники к началу опасного сезона
37 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров получит Московская область к началу пожароопасного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на закупку этой техники выделили около 258 млн рублей.
«Всего за последние пять лет для лесных пожарных Подмосковья приобрели более 100 единиц спецтехники», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что в текущем году также планируется капитально отремонтировать две лесопожарные станции — в Голицыне Одинцовского округа и в Дмитрове, а также построить новую станцию в селе Дмитровский Погост округа Шатура.
Кроме того, в Мособлдуме разработали законопроект, освобождающий крупногабаритную пожарную технику от оформления разрешений для проезда к местам возгораний, от платы за ущерб автодорам и от платы за проезд по платным трассам.