Подмосковье получит 37 единиц лесопожарной техники к началу опасного сезона

16 марта 2026, 14:56

37 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров получит Московская область к началу пожароопасного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на закупку этой техники выделили около 258 млн рублей.





«Всего за последние пять лет для лесных пожарных Подмосковья приобрели более 100 единиц спецтехники», — сказал Игорь Брынцалов.