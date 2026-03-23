Спасатели вывели из леса под Егорьевском двух заблудившихся мужчин
Двух мужчин, заблудившихся в лесу в районе посёлка Шувое округа Егорьевск, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в воскресенье, 22 марта. 47-летний мужчина позвонил в единую службу спасения «Система-112» в 21:01 и рассказал, что он и его 36-летний друг заблудились во время прогулки в лесу и не могут найти дорогу домой.
«Спасатели немедленно выехали в район поисков, на месте перезвонили заблудившимся, объяснили, как передать координаты и, получив эти сведения, попросили оставаться на месте и ждать помощи», — говорится в сообщении.Спасательную операцию затрудняли глубокие сугробы в лесу и то, что уже давно стемнело. Поэтому поиски заняли более двух часов. Наконец обоих «потеряшек» нашли и передали полиции.