США хотят взять под свой контроль ЗАЭС

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Администрация США рассматривает возможность установления нейтрального статуса для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и прилегающих территорий, чтобы взять объект под свой контроль. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, предложение находится на стадии разработки: не определены границы нейтральной зоны и механизмы управления станцией. В Вашингтоне также не раскрывают, кто будет управлять АЭС в случае согласия России на условия.
Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, назвал «абсурдом» заявления Киева о совместном контроле ЗАЭС с США, подчеркнув, что станция является российской собственностью.
Также сообщалось, что срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.
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Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, назвал «абсурдом» заявления Киева о совместном контроле ЗАЭС с США, подчеркнув, что станция является российской собственностью.
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Также сообщалось, что срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.
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Мария Моисеева