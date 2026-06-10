Юрист напомнил правила раздела имущества при разводе

10 июня 2026, 18:55

Юрист Вайман: объекты, полученные до свадьбы, являются личной собственностью

Фото: iStock/Pheelings Media

Имущество, нажитое в браке, при разводе делится поровну, однако есть объекты, которые остаются в собственности одного из супругов. Об этом напомнил партнер юридической фирмы АНП ЗЕНИТ, кандидат юридических наук Аркадий Вайман.





По его словам, все что люди нажили в браке, является общей собственностью, в том числе машины, квартиры, загородные дома и даже вклады. Однако объекты, которые один из супругов получил в дар или по наследству, признаются личной собственностью.



При этом статус личного имущества можно оспорить в случаях, если в объект вкладывались общие деньги, например на ремонт, что привело к увеличению стоимости актива. При этом бремя доказывания лежит на том, кто на нее претендует.





«Если один из бывших супругов хочет, чтобы квартира, машина или вклад были признаны его личной собственностью, именно он должен представить доказательства. Аргумент «это были мои деньги» или «мы так договорились» суд не примет — нужны документы», — подчеркнул Вайман в разговоре с «Известиями».