«Тяжёлый развод»: Мать выгоняла семилетнего сына на балкон и привязывала к кровати
В Свердловской области суд приговорил женщину к колонии за истязание семилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.
В течение года мать била ребёнка ремнём и шнуром от зарядки телефона, выгоняла раздетым на балкон, привязывала за ноги к кровати и ставила коленями на гречку.
Когда факты издевательств вскрылись, в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года. Отмечается, что жестокость по отношению к сыну мать объясняла тяжёлым разводом и тем, что воспитывает ребёнка одна.
Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области. Там мужчина приковал дочь цепью к её сожителю из-за ссоры.
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