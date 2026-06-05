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«Тяжёлый развод»: Мать выгоняла семилетнего сына на балкон и привязывала к кровати

Жительница Свердловской области получила 3,5 года колонии за истязание сына
Фото: Istock/zoka74

В Свердловской области суд приговорил женщину к колонии за истязание семилетнего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.



В течение года мать била ребёнка ремнём и шнуром от зарядки телефона, выгоняла раздетым на балкон, привязывала за ноги к кровати и ставила коленями на гречку.

Когда факты издевательств вскрылись, в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года. Отмечается, что жестокость по отношению к сыну мать объясняла тяжёлым разводом и тем, что воспитывает ребёнка одна.

Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области. Там мужчина приковал дочь цепью к её сожителю из-за ссоры.

Ольга Щелокова

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