Юрист назвал два способа вернуть часть расходов на ипотечную страховку
Вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, в каких случаях заемщик вправе вернуть деньги за страховку по ипотеке и снизить общую стоимость кредита. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, самый простой вариант связан с «периодом охлаждения». С 2024 года срок отказа от полиса, оформленного вместе с кредитом, увеличили с 14 до 30 календарных дней. Если за это время не произошло страхового события, клиент вправе подать заявление и получить всю сумму по добровольной страховке жизни и трудоспособности. На перечисление средств страховщику отводят семь рабочих дней.
Еще один путь связан с досрочным закрытием ипотеки. В таком случае заемщик вправе рассчитывать на возврат части страховой премии за тот срок, в течение которого полис уже не нужен. К примеру, если кредит удалось выплатить за год при страховке на пять лет, можно вернуть деньги за оставшиеся четыре года. При этом Хрулев уточнил, что итог зависит от условий договора. Если размер страховой суммы изначально закрепили в полисе и не привязали к остатку долга, компания вправе не возвращать уплаченную сумму.
Эксперты советуют внимательно изучать условия договора еще до подписания документов. Особое внимание стоит обратить на порядок возврата страховой премии, сроки подачи заявления, перечень необходимых документов и возможные основания для отказа. Нередко именно формулировки в полисе определяют, сможет ли заемщик вернуть деньги полностью, частично или не получит компенсацию вовсе.
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