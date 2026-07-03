Юрист назвал два способа вернуть часть расходов на ипотечную страховку

03 июля 2026, 14:09

Юрист Хрулев: Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке

Фото: iStock/Evkaz

Вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, в каких случаях заемщик вправе вернуть деньги за страховку по ипотеке и снизить общую стоимость кредита. Об этом пишет РИА Новости.