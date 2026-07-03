Жара в Кузбассе начнет отступать в ближайшие дни
В Кемеровской области ожидается небольшое понижение температуры, а пока в регионе столбики термометров показывают до +35 °C. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.
По данным «Сiбдепо», в пятницу, 3 июля, воздух прогреется до +35 °C. Этот день станет самым жарким на текущей неделе. Однако уже в субботу жара постепенно начнет спадать.
«В субботу, 4 июля, ночью ожидается +14…+19 °C, днем +25…+30 °C. Возможны кратковременные дожди с грозами, утром туман. Днем при грозах порывы составят до 19 м/с. В воскресенье днём воздух прогреется до +25…+30 °C. Осадки не уйдут, возможны ливни и град», — уточнили синоптики.
В понедельник, 6 июля, ночью столбики термометров покажут порядка +12…+17 °C, а днем – около +23…+28 °C. При этом ожидаются дождь и град. Порывы ветра составят до 16 м/с.
Тем временем в столичном регионе на предстоящих выходных также ожидаются интенсивные осадки. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Все начнется еще в субботу в первой половине дня. Но более интенсивные осадки придутся на воскресный день. Причем есть вероятность, что наибольшее их количество будет в восточной части Московской области», — уточнил эксперт.
По его прогнозу, дневная температура в субботу и воскресенье будет держаться на отметке около +20 °C, а ночью — порядка +15 °C. После выходных циклон уйдет и в столичном регионе установится дневная температура в пределах +22...+24 °C, заключил Шувалов.