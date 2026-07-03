Жара в Кузбассе начнет отступать в ближайшие дни

03 июля 2026, 13:13

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В Кемеровской области ожидается небольшое понижение температуры, а пока в регионе столбики термометров показывают до +35 °C. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.





По данным «Сiбдепо», в пятницу, 3 июля, воздух прогреется до +35 °C. Этот день станет самым жарким на текущей неделе. Однако уже в субботу жара постепенно начнет спадать.





«В субботу, 4 июля, ночью ожидается +14…+19 °C, днем +25…+30 °C. Возможны кратковременные дожди с грозами, утром туман. Днем при грозах порывы составят до 19 м/с. В воскресенье днём воздух прогреется до +25…+30 °C. Осадки не уйдут, возможны ливни и град», — уточнили синоптики.

«Все начнется еще в субботу в первой половине дня. Но более интенсивные осадки придутся на воскресный день. Причем есть вероятность, что наибольшее их количество будет в восточной части Московской области», — уточнил эксперт.